Il consigliere di FdI e gli short troppo corti delle ragazze che istigano le risse | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Cosa c’entrano leche accadono durante le serate in cui i giovani escono, con l’abbigliamentoragazzine? Niente, ma non per ilcomunale di Viareggio Marco Dondolini, di Fratelli d’Italia. Ildi FdI e glicheleIeri Dondolini, nel suo intervento seduta d’aula in streaming ha infatti precisamente detto: “Le ragazzine di oggi glis non li portano più all’altezza dei fianchi, ma ...