Il Chelsea pensa a Lautaro, ma per Marotta è incedibile (Di giovedì 1 luglio 2021) Erling Haaland al momento rimane un sogno per il Chelsea di Tuchel. Troppo grande l’operazione, troppo grande l’ingaggio che il norvegese dovrebbe percepire. Il Borussia Dortmund poi non vuole privarsi del suo gioiello dopo aver ceduto Jadon Sancho al Manchester United. Vendere anche Haaland significa perdere una pedina fondamentale per il gioco dei tedeschi. Gli inglesi dunque devono trovare un piano B, ossia un attaccante sicuramente meno sfavillante del baby bomber ma che ha la stessa verve offensiva. E uno dei nomi proposti alla direttrice Marina Granovskaia è Lautaro Martinez, che ha un valore di trasferimento stimato di 70-90 milioni di euro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Erling Haaland al momento rimane un sogno per ildi Tuchel. Troppo grande l’operazione, troppo grande l’ingaggio che il norvegese dovrebbe percepire. Il Borussia Dortmund poi non vuole privarsi del suo gioiello dopo aver ceduto Jadon Sancho al Manchester United. Vendere anche Haaland significa perdere una pedina fondamentale per il gioco dei tedeschi. Gli inglesi dunque devono trovare un piano B, ossia un attaccante sicuramente meno sfavillante del baby bomber ma che ha la stessa verve offensiva. E uno dei nomi proposti alla direttrice Marina Granovskaia èMartinez, che ha un valore di trasferimento stimato di 70-90 milioni di euro ...

Advertising

GreenMidnight1 : @_magnopaolo_ @sognorossonero @GabrieliIvan @Brahim Scusa, ma se il Milan investe 25 milioni significa che il gioca… - MilanLiveIT : #Giroud si siederà al tavolo con il #Chelsea in settimana per discutere della risoluzione del contratto?? Il… - paterno_carlo : Il Chelsea pensa a Spinazzola e quel cretino di Parateci la dato via subito - TUTTOJUVE_COM : Il Chelsea pensa a Spinazzola - MMassy86 : @giugnolo98 @86_longo È una scommessa ma alla fine se uno ci pensa lo sono tutti perché non sai come il giocatore s… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea pensa CALCIOMERCATO MILAN, GIALLO POBEGA: SCAMBIO CON ILICIC?/ Giroud, c'è ancora da fare.. CALCIOMERCATO LAZIO/ Romagnoli - Milan è stallo: ci pensa Sarri... CALCIOMERCATO MILAN, PER GIROUD SI ATTENDE IL CHELSEA Quella riguardante lo scambio Pobega - Ilicic potrebbe diventare una ...

Inter, Lukaku non vuole lasciare: ci sono però due big su di lui Romelu Lukaku non ci pensa minimamente a lasciare l'Inter: ecco la posizione dell'attaccante belga sul suo futuro Nonostante l'addio di Antonio Conte, suo mentore in nerazzurro, Romelu Lukaku ha giurato fedeltà all'Inter ...

Chelsea Lautaro: l'argentino è un'idea per l'attacco dei Blues Periodico Daily - Notizie Italia, Jorginho: "Pallone d'oro? Meglio gioire coi compagni" (ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante ...

Il Chelsea pensa a Spinazzola Secondo la stampa inglese, il Chelsea starebbe cercando un esterno e tra i vari obiettivi ci sarebbe anche Leonardo Spinazzola. L'esterno ex Juve sta giocando un ottimo europeo con l'Italia ...

CALCIOMERCATO LAZIO/ Romagnoli - Milan è stallo: ciSarri... CALCIOMERCATO MILAN, PER GIROUD SI ATTENDE ILQuella riguardante lo scambio Pobega - Ilicic potrebbe diventare una ...Romelu Lukaku non ciminimamente a lasciare l'Inter: ecco la posizione dell'attaccante belga sul suo futuro Nonostante l'addio di Antonio Conte, suo mentore in nerazzurro, Romelu Lukaku ha giurato fedeltà all'Inter ...(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante ...Secondo la stampa inglese, il Chelsea starebbe cercando un esterno e tra i vari obiettivi ci sarebbe anche Leonardo Spinazzola. L'esterno ex Juve sta giocando un ottimo europeo con l'Italia ...