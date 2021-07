Il biondino | la spider e il delitto che gelò l' Italia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lorenzo Bozano morto dopo un bagno in mare davanti all'Elba, a 50 anni dall'omicidio Sutter. La condanna all'ergastolo per aver ucciso la 13enne di LUCA FILIPPI

Il Tirreno

Bozano, divenuto tristemente celebre come 'ildellarossa' stava facendo il bagno in mare a Bagnaia, sull'isola d'Elba quando si è sentito male. Un bagnino che è subito intervenuto ...E' morto Lorenzo Bozano meglio conosciuto come il 'dellarossa', protagonista di un fatto di cronaca nera nel maggio 1971 quando uccise Milena Sutter di soli 13 anni. Il fatto sconvolse Genova e l'Italia intera. Milena era la figlia di ...Stava facendo il bagno a pochi metri da terra nel tratto di mare antistante il lato nord della spiaggia di Bagnaia, dove era solito recarsi nel tempo libero, quando è stato colto da un improvviso malo ...Lorenzo Bozano morto dopo un bagno in mare davanti all’Elba, a 50 anni dall’omicidio Sutter. La condanna all’ergastolo per aver ucciso la 13enne ...