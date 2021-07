Il Barcellona trema | Messi è libero | ecco tutte le squadre interessate

(Di giovedì 1 luglio 2021) Questa mattina Lionel, per la prima volta dopo anni, si è svegliato da giocatore senza contratto . La stella argentina formalmente dalla mezzanotte del primo luglio non ha più vincoli con il ...

Messi è concentrato sulla Coppa America e vorrebbe dedicarsi solamente agli impegni di gioco con la nazionale e poi successivamente affrontare l'argomento mercato, dando priorità alprima ......senso che si desume dopo che l' Uefa ha fatto sapere che 'relativamente all'operato d i, ... Superlega, la Juve: ribaltato il verdetto del campo?Il Manchester City e il Psg hanno fatto dei sondaggi per la Pulce ma le sue richieste sono impossibili per tutti. Il Barcellona è sereno: Leo rinnoverà per due anni. Al momento però è svincolato ...Quali sono le ripercussioni economiche e di visibilità che il non rinnovo di Messi sta provocando al Barcellona? Può esistere un Barcellona senza Lionel Messi? Il 30 giugno è u ...