(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - L'Italia dei Valori, il partito fondato nel 1998 da Antonio Di Pietro, torna inper un progetto di rilancio che sarà presentato oggi alla Camera dei deputati. L'non è questa legislatura ma le prossimedel. Il gabbiano tornerà a volare? "La cosa era nell'aria già dallo scorso mese di febbraio, quando i Cinque Stelle che non condividevano più la linea del partito di Grillo avevano tentato un primo avvicinamento", risponde Sergio Scicchitano, avvocato da sempre di Di Pietro e del Partito Italia dei Valori. "Non si guarda tanto a questa legislatura - spiega ancora ...

Advertising

TV7Benevento : Idv: punta al ritorno in Parlamento, obiettivo politiche 2023... -

Ultime Notizie dalla rete : Idv punta

Metro

Dell'utilizzo del simbolo dell'vi aveva già parlato Stefano Innaccone su ilgiornale.it , che ha ... Tanto che ai disillusi si continua a sottopporre una domanda chead alimentare l' ...Condividi questo articolo:Roma, 1 lug. (Adnkronos) – L’Italia dei Valori, il partito fondato nel 1998 da Antonio Di Pietro, torna in Parlamento per un progetto di rilancio che sarà presentato oggi all ...Al Senato la componente l'Alternativa c'è sigla l'intesa con l'ex pm di Palermo e avvia un progetto politico: "Unire tutte le opposizioni al governo Draghi" ...