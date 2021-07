I risparmi di Montecitorio alle zone colpite dal sisma nel centro Italia, Tajani: “Non dimentichiamo chi ancora soffre” (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA – “I risparmi di Montecitorio andranno alle zone colpite dal sisma nel centro Italia. Bene la scelta di tutti i gruppi parlamentari di sostenere la proposta di Forza Italia e di Simone Baldelli. Soldi che si sommano ai 352 milioni stanziati negli anni scorsi. Non dimentichiamo chi ancora soffre”. E’ quanto afferma il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA – “Idiandrannodalnel. Bene la scelta di tutti i gruppi parlamentari di sostenere la proposta di Forzae di Simone Baldelli. Soldi che si sommano ai 352 milioni stanziati negli anni scorsi. Nonchi”. E’ quanto afferma il vice presidente di Forza, Antonio(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Antonio_Tajani : I risparmi di @Montecitorio andranno alle zone colpite dal sisma nel #CentroItalia. Bene la scelta di tutti i grupp… - ViterboPpe : RT @ForzaMarche: Grazie a @simonebaldelli per il grande lavoro a sostegno delle popolazioni terremotate. @forza_italia si dimostra vicina… - AlessandraPredo : RT @ForzaMarche: Grazie a @simonebaldelli per il grande lavoro a sostegno delle popolazioni terremotate. @forza_italia si dimostra vicina… - LucaAndreaMasse : RT @simonebaldelli: Anche quest'anno i risparmi di #Montecitorio alle zone colpite dal #terremoto del centro Italia. Grazie a tutte le forz… - simonebaldelli : RT @ForzaMarche: Grazie a @simonebaldelli per il grande lavoro a sostegno delle popolazioni terremotate. @forza_italia si dimostra vicina… -