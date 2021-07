I programmi in tv oggi, 2 luglio 2021: film, Belgio-Italia e attualità (Di venerdì 2 luglio 2021) Su Rai Uno Belgio – Italia, su Sky Cinema E venne il giorno. Guida ai programmi Tv della serata del 2 luglio 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 2 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) Su Rai Uno, su Sky Cinema E venne il giorno. Guida aiTv della serata del 2Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 2? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica diil contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e ...

MarcoMusacchio1 : @InOndaLa7 @DAVIDPARENZO Dopo molto tempo, oggi ho riascoltato per 10 minuti #LaZanzara: credo, per la Sua intellig… - giampaz : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Il partit… - tailoredkid : RT @vogue_italia: Programmi per stasera? Da oggi in streaming 'L'assistente di volo' - vogue_italia : Programmi per stasera? Da oggi in streaming 'L'assistente di volo' - Volareinsieme4 : RT @AntonelloPicc: Si fermano oggi i lavoratori dello stabilimento #Leonardo di #Grottaglie. @angelasans87 #FimCisl 'Vogliamo rappresentare… -