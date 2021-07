I depistaggi dopo «la mattanza» | foto | video e referti medici falsi

(Di giovedì 1 luglio 2021) «Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati. Noi dobbiamo pagare ma non dobbiamo pagare con la vita. Voglio denunciarli»: è il racconto di Vincenzo Cacace, il detenuto sulla sedia a rotelle che si vede nell’immagini disorveglianza del carcere di Santa Maria Capua Vertere. Gli agenti lo tirano fuori dalla cella mentre lo percuotono con i manganelli. È il 6 aprile del 2020, il giorno prima nel reparto Nilo avevano protestato per timore che il Covid si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

andreapurgatori : Cosa sappiamo della strage di #Ustica, 41 anni dopo - martapais7 : @BennyBe10 @DanielaNocenti1 Ma soprattutto, depistaggi, annullamento di microspie ecc. E poi rivelano di un omicidi… - Fen_church : @FrancescoDiCam3 @alebarbano Ma i depistaggi e le coperture dopo i fatti di #Genova2001 non vi hanno insegnato niente? - fluID70 : RT @andreapurgatori: Cosa sappiamo della strage di #Ustica, 41 anni dopo - florianademiche : RT @andreapurgatori: Cosa sappiamo della strage di #Ustica, 41 anni dopo -

Ultime Notizie dalla rete : depistaggi dopo

Il Manifesto

... ha contattato la madre efarà un audio a suo zio'. 'A me non ha mandato nulla', ha detto lo ... Ma perchè quindi sono partiti queisulla presunta presenza di Sofia in Francia?Luca spiròessere stato bloccato da un poliziotto uruguaiano, con un presa simile a quella che ... Ma l'alone di mistero ed iemersi in Sud America, sono stati spazzati via dalla Procura ...Sofia Chaalia 14enne scomparsa da Ventimiglia: è in Francia? Tentativi di depistaggio con un messaggio Whatsapp, è giallo sulla minorenne."Non posso ripensarci, vado al manicomio - dice Vincenzo in merito al pestaggio da parte della Polizia Penitenziaria - Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice" ...