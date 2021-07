Hyundai Tucson | arriva in Italia la Plug-in Hybrid | prezzi da 44 500 euroHDblog it

(Di giovedì 1 luglio 2021)-inin; gli interessati possono ordinare questo SUV cona partire da 44.500 euro.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDmotori : Hyundai Tucson, arriva in Italia la Plug-in Hybrid: prezzi da 44.500 euro - ABMnewscom : Hyundai lancia Nuova TUCSON Plug-in Hybrid offrendo la più ampia gamma elettrificata del segmento C-SUV… - markus_auto : Hyundai Tucson 2021, Listino prezzi con nuovo Plugin e allestimenti [da 36K] ... - markus_auto : Hyundai Tucson, dotazione e prezzi dell’ibrida plug-in ... - MarkellSmh : @Skyy_RBLX @Greenville_RBLX 2022 hyundai tucson next ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Tucson

Guarda anche Predellino Laterali2015>, Lucido Black 173cm Disponibile suGrazie agli incentivie all'Ecobonus, laPlug - in Hybrid è proposta nell'allestimento XLine a 36.500 euro, con con un vantaggio cliente di 8.000 euro. In caso di finanziamento, l'...Hyundai Tucson Plug-in Hybrid arriva in Italia; gli interessati possono ordinare questo SUV con prezzi a partire da 44.500 euro.Annuncio vendita Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD Comfort usata del 2016 a Terralba, Oristano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...