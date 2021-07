Housemarque | la storia della software house sempre controcorrente | acquisita da Sony – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 1 luglio 2021) Passato, presente e futuro di, laentrata recentemente nellapiù numerosa famiglia PlayStation!. Siamo nei primi anni novanta. I PC non erano ancora stati travolti dalla rivoluzione Windows e per giocare dovevi fare i conti con partizioni di memoria ridicole e il classico quanto funereo c:\ dell’MS-DOS. In Europa, a tenergli testa ci pensavano i più versatili e amichevoli home computer: leader del mercato era Commodore con Amiga 500, a seguire l’ultima Atari di successo con il suo ST. La popolarità delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Housemarque storia

Multiplayer.it

La, con il protagonista impegnato a combattere i demoni, è pressoché identica a quella vista ... 8 - Returnal Il nuovo progetto della casa finlandeseè una delle principali esclusive ......di 'benvenuto in famiglia' twittata in precedenza da Sony in merito alle notizie di, ... Bluepoint ha alle spalle una lungadi collaborazione con Sony, avendo rimasterizzato giochi ...Passato, presente e futuro di Housemarque, la software house sempre controcorrente entrata recentemente nella sempre più numerosa famiglia PlayStation!. Siamo nei primi anni novanta. I PC non erano ...IGN ha avuto la possibilità di intervistare in una nuova puntata del suo podcast Phil Spencer, capo di Xbox. In questa intervista, Spencer ha parlato di diversi argomenti riguardanti Xbox, tra cui acq ...