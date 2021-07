“Ho mentito | volevo togliermi uno sfizio” Malika | la ragazza cacciata di casa | cosa ha comprato coi soldi della raccolta fondi

(Di giovedì 1 luglio 2021) La storia di, labuttata fuoridalla famiglia perché lesbica, la conosciamo tutti. Gli audiomadre li ha ascoltati tutta Italia, in cui urlava e diceva volgarità crudeli e cattiverie attraverso Whatsapp. Immediatamente dopo l’appello di, diffusosi a macchia d’olio in men che non si dica, sua cugina ha aperto unache è arrivata a raccogliere 140.000€. Poi un certo Carlo ha dato vita un altrache ha fruttato 12.000€. Qualche giorno fa però è scoppiata una mezza polemica quando Gaia Zorzi ha ...

... usando un tono stizzito, ha dichiarato: 'Senti io ho 22 anni etogliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un'utilitaria e non l'ho fatto. Se hosulla ...... Senti io ho 22 anni etogliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un'utilitaria e non l'ho fatto. Se hosulla macchina è perché mi hanno chiusa, messo ...È la vicenda di Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa dopo aver confessato di amare un’altra ragazza ...Delitto Bravi: scontro in aula tra psichiatri sul marito. Per quelli di tribunale e pm nessun vizio di mente, per la difesa c’era almeno un vizio parziale ...