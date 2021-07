Hina, l’omicidio non è bastato: il fratello leva la foto dalla tomba perché «era in canottiera» (video) (Di giovedì 1 luglio 2021) La foto sulla tomba non poteva rimanere, perché «era in canottiera». A 15 anni dal suo assassinio, per mano del padre, Hina Saleem continua a essere vittima di violenza da parte della famiglia pakistana. Il fratello, infatti, ha divelto dalla lapide la foto nella quale appariva sorridente e libera, vestita all’occidentale, come voleva e come non le fu permesso a costo della vita. A raccontare la vicenda è stata la trasmissione Zona bianca, che continua così il suo viaggio nelle comunità di immigrati musulmani in Italia, raccogliendo le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Lasullanon poteva rimanere,«era in». A 15 anni dal suo assassinio, per mano del padre,Saleem continua a essere vittima di violenza da parte della famiglia pakistana. Il, infatti, ha diveltolapide lanella quale appariva sorridente e libera, vestita all’occidentale, come voe come non le fu permesso a costo della vita. A raccontare la vicenda è stata la trasmissione Zona bianca, che continua così il suo viaggio nelle comunità di immigrati musulmani in Italia, raccogliendo le ...

