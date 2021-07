Harry e William, che per l’inaugurazione della statua di Diana hanno voluto (solo) gli Spencer (Di giovedì 1 luglio 2021) Lady Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e il conte Spencer al fianco di Harry e William. Alla cerimonia che ha inaugurato la statua in onore di Lady Diana, nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni, i fratelli Windsor hanno voluto la famiglia dell’amata mamma. E nessun altro membro della royal family nei giardini di Kensington. Un modo per rendere privato e familiare un momento che i due, oggi seppur divisi, hanno fortemente voluto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) Lady Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e il conte Spencer al fianco di Harry e William. Alla cerimonia che ha inaugurato la statua in onore di Lady Diana, nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni, i fratelli Windsor hanno voluto la famiglia dell’amata mamma. E nessun altro membro della royal family nei giardini di Kensington. Un modo per rendere privato e familiare un momento che i due, oggi seppur divisi, hanno fortemente voluto.

Advertising

Corriere : William e Harry di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua di Lady Diana a Kens... - rtl1025 : ?? Oggi #LadyD avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli, #Harry e #William, si riuniranno per inaugu… - repubblica : William e Harry insieme davanti alla statua di Diana - Cassuto2Clara : RT @Cassuto2Clara: Londra: i principi William ed Harry inaugurano la statua a Lady Diana - Foto Diana ...martire degli Illuminati Reali. h… - statodelsud : Lady Diana: William e Harry scoprono insieme la statua dedicata alla madre. FOTO -