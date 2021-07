Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island: “Mi ha insultato per un anno!” – VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) Guendalina Tavassi ieri sera ha lanciato una indiscrezione choc svelando di “conoscere” Tommaso Eletti, il 21enne di Temptation Island 2021 che si è già trasformato nel concorrente più chiacchierato di questa nuova edizione. Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha spiegato che Tommaso sarebbe un suo vicino... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 luglio 2021)ieri sera ha lanciato una indiscrezione choc svelando di “conoscere”Eletti, il 21enne di2021 che si è già trasformato nel concorrente più chiacchierato di questa nuova edizione.diL’ex concorrente di Tale e Quale Show ha spiegato chesarebbe un suo vicino... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

onvlysofi : RT @temptation_ooc: Guendalina Tavassi insultata da Tommaso.?? #TemptationIsland - onvlysofi : RT @trashtvstellare: Tommaso insultava Guendalina Tavassi sotto i suoi post ?? #TemptationIsland - blogtivvu : Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island: “Mi ha insultato per un anno!” – VIDEO - Marilenapas : RT @fanpage: Dopo Elettra Lamborghini, è stata la volta di Guendalina Tavassi. Le pesanti accuse contro Tommaso di #TemptationIsland https:… - annakiara119 : RT @darveyfeels_: QUEL CESSO DI TOMMASO HA INSULTATO PER PIÙ DI UN ANNO IN DIRECT LA REGINA GUENDALINA TAVASSI MA A QUESTO LO DOBBIAMO MASS… -