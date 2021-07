Guardie Federcaccia al lavoro per campagna contro abbandono animali

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dal primo luglio, fa sapere Salvatore Salerno, coordinatore regionale per il servizio di vigilanza diregionale, una ventina di agenti sono in campo per intensificare illi nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, sia negli ambiti urbani che extraurbani, sulle grandi vie di comunicazione e nelle autostrade. L’iniziativa rientra nell’ambito dellal’degli, un fenomeno che si intensifica nel corso dell’estate, in particolar modo nelle vie che portano verso il mare.L’didomestici ...

Udine20

