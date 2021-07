Guardia costiera libica spara sui migranti, il video di Sea - watch (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ong tedesca Sea - watch ha pubblicato le immagini che mostrano "un violento attacco della cosiddetta Guardia costiera libica in zona SAR maltese" contro un'imbarcazione di migranti mercoledì che poi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ong tedesca Sea -ha pubblicato le immagini che mostrano "un violento attacco della cosiddettain zona SAR maltese" contro un'imbarcazione dimercoledì che poi ...

