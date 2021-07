"Grillo vuole fare del M5s un movimento di garzoni". Parla lo scrittore di Padre Padrone (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ ancora e sempre “Padre Padrone”? “E’ stato il titolo di un romanzo fortunato, un frutto sgorgato dalla terra. Le parole di un pastore analfabeta che ce l’ha fatta. Ero io”. Giuseppe Conte dice adesso che Beppe Grillo si è comportato da “Padre Padrone” e che la sua è la paura della “roba” che scompare, l’angoscia del genitore che non accetta la vita che continua. “E ha ragione Conte. Che movimento può essere un movimento posseduto? Può diventare un ovile, un movimento di garzoni”. E lei cosa è diventato? “Lo scrittore ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ ancora e sempre “”? “E’ stato il titolo di un romanzo fortunato, un frutto sgorgato dalla terra. Le parole di un pastore analfabeta che ce l’ha fatta. Ero io”. Giuseppe Conte dice adesso che Beppesi è comportato da “” e che la sua è la paura della “roba” che scompare, l’angoscia del genitore che non accetta la vita che continua. “E ha ragione Conte. Chepuò essere unposseduto? Può diventare un ovile, undi”. E lei cosa è diventato? “Lo...

