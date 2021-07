Green pass europeo al via | come richiederlo | regole Italia

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - Daniele39260567 : RT @borghi_claudio: Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalità. - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Green pass europeo al via da oggi, come richiederlo: le regole in #Italia e quello che c'è da sapere. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Ileuropeo è entrato ufficialmente in vigore . Da oggi, giovedì 1° luglio, per spostarsi in sicurezza da un Paese all'altro della Unione Europea e dell'area Schengen è necessario richiedere la ...Gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le loro regole per consentire gli spostamenti dei cittadini. Da oggi i liguri e i piemontesi che sono in vacanza per almeno due settimane nei ...ROMA - A partire da oggi 1 luglio è valido il Green Pass Ue. La certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dal ministero della Salute,consente di viaggiare in Europa e non essere più sogg ...Dal 1° luglio entra in vigore il green pass europeo - Dove scaricarlo? Basta la prima o serve la seconda dose? Ecco tutte le risposte ...