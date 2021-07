Green pass | aperti i viaggi in Europa | cosa è | come si usa | quando si usa

(Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi, primo luglio, ileuropeo diventa una realtà e si potrà tornare aare per tutta l’senza restrizioni. La certificazione sarà fornita in formato digitale e sarà stampabile. Qui in Italia sarà emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute.: cos’è? Ilè la certificazione ufficiale dell’Unione Europea, che permetterà ai suoi possessori diare per tutti i paesi dell’area Schengen senza venir sottoposti a quarantene e limitazioni. Sarà verificabile tramite un Qr ...

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - argomauta1 : RT @BarillariDav: Importante messaggio sul Green Pass europeo. Dal 1 luglio: 1) NON sarà obbligatorio come documento di viaggio, l'hanno ab… - SirArthurConan0 : Comunque è imbarazzante il fatto che io guarita dal covid letteralmente a metà maggio quindi un mese e mezzo fa, no… -

europeo: una dose di vaccino non basta, valido solo da 14 giorni dopo la secondaEntra oggi in vigore il regolamento sul Certificato COVID digitale, quindi i cittadini europei dotati di '' sono esentati dalle ...Il video, pubblicato su Twitter, mostra la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo tour nei Paesi membri ...A partire da giovedì primo luglio e fino al prossimo 15 luglio (salvo ulteriori rinnovi), per andare al mare in Istria o in Dalmazia sarà necessario munirsi del cosiddetto “Green pass europeo” ...