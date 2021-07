“Green e Blue Economy, rotta verso il 2050”: così le imprese si preparano alla neutralità climatica (Di giovedì 1 luglio 2021) Quali sono azioni da intraprendere per raggiungere l’obiettivo Ue della neutralità climatica? E’ il focus della tavola rotonda “Green e Blue Economy: rotta verso il 2050”, moderata dal direttore del Mattino Federico Monga nell’ambito della convention Alis in corso a Sorrento. “Green Economy e Blue Economy sono due argomenti di cui ho sentito parlare per la prima volta proprio dai Grimaldi – dice Andrea Annunziata. presidente Adsp Mar Tirreno Centrale-. L’Ecobonus è una grande innovazione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) Quali sono azioni da intraprendere per raggiungere l’obiettivo Ue della? E’ il focus della tavola rotonda “il”, moderata dal direttore del Mattino Federico Monga nell’ambito della convention Alis in corso a Sorrento. “sono due argomenti di cui ho sentito parlare per la prima volta proprio dai Grimaldi – dice Andrea Annunziata. presidente Adsp Mar Tirreno Centrale-. L’Ecobonus è una grande innovazione ...

