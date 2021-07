Greatest Hits dei Queen da collezione per il 50° anniversario della band (Di giovedì 1 luglio 2021) A 40 anni dall’uscita della leggendaria raccolta di successi Queen Greatest Hits viene ripubblicato in due nuovi formati stampati in edizione limitata È l’album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito con oltre 6 milioni di copie. Nel mondo ha superato i 25 milioni di copie vendute. Il leggendario Greatest Hits dei Queen torna con 2 nuovi formati per collezionisti, stampati in Edizione Limitata, per celebrare non solo il 50° anniversario della band, ma anche il 40° anniversario dalla pubblicazione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 luglio 2021) A 40 anni dall’uscitaleggendaria raccolta di successiviene ripubblicato in due nuovi formati stampati in edizione limitata È l’album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito con oltre 6 milioni di copie. Nel mondo ha superato i 25 milioni di copie vendute. Il leggendariodeitorna con 2 nuovi formati per collezionisti, stampati in Edizione Limitata, per celebrare non solo il 50°, ma anche il 40°dalla pubblicazione ...

Advertising

fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #KimWilde è tornata con il suo nuovo singolo 'Shine On', con la partecipazione di #BoyGeorge. ?? Il brano è il primo ad… - CatelliRossella : ??????50 anni Queen, torna il leggendario Greatest Hits - Musica - ANSA - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: Un anniversario speciale per i #Queen @QueenWillRock #GreatestHits #FreddieMercury - Spettakolo_mag : Un anniversario speciale per i #Queen @QueenWillRock #GreatestHits #FreddieMercury - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Queen, lo storico #GreatestHits sarà ripubblicato per il 40° anniversario ?? Due nuovi formati in… -