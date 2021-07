Governo: Assolombarda, 'bene sforzo responsabilità partiti, politica ci serve' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, riconosce "il grande sforzo di responsabilità che stanno facendo i partiti dell'ampia maggioranza che sostiene il Governo Draghi". Nel suo intervento all'assemblea, chiede alla politica e ai leader di "approfittare di questa condizione del tutto particolare per avviare anch'essi una loro rigenerazione. Abbiamo bisogno di politica", dice ancora, "di quella politica capace di visione, capace di mediazione tra interessi, capace di costruire coesione sociale". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Il presidente di, Alessandro Spada, riconosce "il grandediche stanno facendo idell'ampia maggioranza che sostiene ilDraghi". Nel suo intervento all'assemblea, chiede allae ai leader di "approfittare di questa condizione del tutto particolare per avviare anch'essi una loro rigenerazione. Abbiamo bisogno di", dice ancora, "di quellacapace di visione, capace di mediazione tra interessi, capace di costruire coesione sociale".

Advertising

GGIAssolombarda : RT @Assolombarda: 'Al Governo bisogna dare tempo e sostegno necessari per grande lavoro di riforme, avviando #rigenerazione politica. Abbia… - mattiamacellari : RT @Assolombarda: 'Al Governo bisogna dare tempo e sostegno necessari per grande lavoro di riforme, avviando #rigenerazione politica. Abbia… - aaron_tagliabue : RT @Assolombarda: 'Al Governo bisogna dare tempo e sostegno necessari per grande lavoro di riforme, avviando #rigenerazione politica. Abbia… - marzy83 : RT @Assolombarda: 'Al Governo bisogna dare tempo e sostegno necessari per grande lavoro di riforme, avviando #rigenerazione politica. Abbia… - Assolombarda : 'Al Governo bisogna dare tempo e sostegno necessari per grande lavoro di riforme, avviando #rigenerazione politica.… -