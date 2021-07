**Governo: Assolombarda, 'apprezziamo prudenza e fermezza decisioni'** (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Di questo Governo "apprezziamo la prudenza e al tempo stesso la fermezza con cui le decisioni vengono prese e non rinviate, così come la capacità di saper nominare persone qualificate". Lo ha detto all'assemblea di Assolombarda il presidente Alessandro Spada, che ha ringraziato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, "che ha guidato con successo la campagna di vaccinazioni". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Di questo Governo "lae al tempo stesso lacon cui levengono prese e non rinviate, così come la capacità di saper nominare persone qualificate". Lo ha detto all'assemblea diil presidente Alessandro Spada, che ha ringraziato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, "che ha guidato con successo la campagna di vaccinazioni".

