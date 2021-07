Giro Rosa 2021, le favorite. Elisa Longo Borghini lancia la sfida ad Anna van der Breggen (Di giovedì 1 luglio 2021) Scatta domani, da Fossano, la più importante corsa a tappe per quanto riguarda il massimo circuito internazionale di ciclismo femminile. In programma il Giro Rosa: dieci frazioni per affinare la condizione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma soprattutto per andare a caccia del titolo che all’Italia manca ormai dal lontano 2008. Un’atleta partirà un gradino (forse anche due) sopra tutte le altre. Stiamo parlando della favoritissima Anna van der Breggen, campionessa del mondo in carica. La ciclista della SD Worx va a caccia della quarta affermazione dopo quelle del 2015, 2017 e 2020. Sei vittorie per l’olandese ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Scatta domani, da Fossano, la più importante corsa a tappe per quanto riguarda il massimo circuito internazionale di ciclismo femminile. In programma il: dieci frazioni per affinare la condizione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma soprattutto per andare a caccia del titolo che all’Italia manca ormai dal lontano 2008. Un’atleta partirà un gradino (forse anche due) sopra tutte le altre. Stiamo parlando della favoritissimavan der, campionessa del mondo in carica. La ciclista della SD Worx va a caccia della quarta affermazione dopo quelle del 2015, 2017 e 2020. Sei vittorie per l’olandese ...

Advertising

cyclismactu : Giro Rosa : SD Worx avec la tenante du titre, Anna van der Breggen #GiroDonne #VanderBreggen #Vollering #Moolman - _ruxandraa_ : 'Hyung, dove stai andando?' chiese allarmato il rosa. 'Guardo cosa c'è in giro, se vuoi venire bene altrimenti aspe… - TizianoMuliere7 : @aleao_official @n9ve2 @Kaiser__Franz Ed è futuribile. L’imperatore di Setubal con questa nel giro di due anni vinc… - Emilydefilippis : Lance Stroll vedi di dire a tuo padre di mandare a cagare il tizio della Btw. Sono stata chiara?! Non facciamo sche… - SpiritoDiVinoo : @Rosa_Teta_ @Stefano54655309 Uno si assenta un attimo e qui si va in giro a fare la sommergibilista ?????? -