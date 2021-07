Gigi D’Alessio e Denise Esposito escono allo scoperto | le foto di coppia su Instagram

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021)non si nasconde più. Il suo amore pernon sembra più essere un segreto per il cantante napoletano che fino a poche settimane fa faceva di tutto per tenere lontani gli occhi indiscreti dalla sua nuova fiamma. Insieme aha partecipato a matrimonio di Lele Blade, il rapper napoletano che ha sposato la modella Maggie Suarez con una sfarzosa cerimonia a Casoria, Napoli. Al suo fianco la bella studentessa di giurisprudenza in un elegante abito rosso, come testimoniano lepubblicate suche lo stessoha ...