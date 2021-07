Gf Vip 5, un’amatissima protagonista ha rifiutato il ruolo di opinionista per la nuova edizione (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ultima edizione del Gf Vip è stata molto amata dal pubblico e i suoi protagonisti hanno fatto molto parlare anche una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia. Tra chi ha lasciato maggiormente il segno possiamo menzionare Stefania Orlando. L’ex gieffina è stata tra i finalisti della quinta edizione del reality e proprio per il riscontro positivo da parte del pubblico le è stato proposto un diverso ruolo per la prossima edizione. Come ha ammesso nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, Alfonso Signorini l’avrebbe voluta tra gli opinionisti del programma. Tuttavia Stefania ha spiegato il perché ha deciso di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ultimadel Gf Vip è stata molto amata dal pubblico e i suoi protagonisti hanno fatto molto parlare anche una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia. Tra chi ha lasciato maggiormente il segno possiamo menzionare Stefania Orlando. L’ex gieffina è stata tra i finalisti della quintadel reality e proprio per il riscontro positivo da parte del pubblico le è stato proposto un diversoper la prossima. Come ha ammesso nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, Alfonso Signorini l’avrebbe voluta tra gli opinionisti del programma. Tuttavia Stefania ha spiegato il perché ha deciso di ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, un’amatissima protagonista ha rifiutato il ruolo di opinionista per la nuova edizione! L’ex gieffina ri… - infoitcultura : GF Vip, amatissima ex concorrente condurrà un programma musicale: l'annuncio - zazoomblog : GF Vip amatissima ex concorrente condurrà un programma musicale: l’annuncio - #amatissima #concorrente #condurrà -

Ultime Notizie dalla rete : Vip un’amatissima Gf Vip 5, un’amatissima protagonista ha rifiutato il ruolo di opinionista Isa e Chia