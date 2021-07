GdS – Inter, si avvicina il momento del nuovo main sponsor: marchio USA, settore tecnologico. I dettagli (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Inter si avvicina all’annuncio del nuovo main sponsor È iniziato il countdown in casa Inter per l’annuncio del nuovo main sponsor che, dalla stagione che inizia oggi, prenderà il posto di Pirelli che saluta dopo 26 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport al centro delle maglie nerazzurre sarà un marchio USA del settore tecnologico con l’annuncio ufficiale che potrebbe esserci proprio nella tournée prevista in Florida alla fine del mese, mentre la nuova maglia sarà svelata nei primi ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) L’siall’annuncio delÈ iniziato il countdown in casaper l’annuncio delche, dalla stagione che inizia oggi, prenderà il posto di Pirelli che saluta dopo 26 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport al centro delle maglie nerazzurre sarà unUSA delcon l’annuncio ufficiale che potrebbe esserci proprio nella tournée prevista in Florida alla fine del mese, mentre la nuova maglia sarà svelata nei primi ...

