Gap | il colosso della moda chiude 81 negozi a causa del Covid | il piano per l’Italia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 luglio 2021) Gap,americano del fashion consparsi in tutto il mondo, ha annunciato cherà tutti i suoi punti vendita in Irlanda e Inghilterra. Si tratta di un totale di 81 store specializzati nella vendita di abbigliamento e accessori alla, che abbasseranno le saracinesche gradualmente, tra la fine di agosto e la fine di settembre di quest’anno. Alcuni (circa 19 strutture)ranno già a luglio per via dei contratti in affitto in scadenza che non verranno più rinnovati. Gap e gli effetti delsul mercato, annunciata la chiusura di 81: l’azienda ...