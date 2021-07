Games in Italy: parte oggi su Steam la promozione per i videogiochi 'made in Italy' promossa da IIDEA (Di giovedì 1 luglio 2021) È partita questa mattina Games in Italy, la prima promozione nazionale di videogiochi 'made in Italy' su Steam promossa da IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia. Più di 150 i prodotti inclusi nell'iniziativa, realizzati da oltre 70 studi di sviluppo. La promozione Games in Italy rientra nel programma di attività previste nell'ambito di First Playable, il principale evento B2B ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) È partita questa mattinain, la primanazionale diin' suda, l'Associazione di categoria dell'industria deiin Italia. Più di 150 i prodotti inclusi nell'iniziativa, realizzati da oltre 70 studi di sviluppo. Lainrientra nel programma di attività previste nell'ambito di First Playable, il principale evento B2B ...

Advertising

GameXperienceIT : IIDEA: al via Games in Italy, su Steam 5 giorni di videogiochi in offerta - who_is_pan : RT @JosCordero1: #Argentina VS #Bolivia - Copa America Full Match #FIFA21 #Games #Gaming #VideoGames #Esport #Video #Twitch #Youtube #Youtu… - X3LGaming : RT @JosCordero1: #Argentina VS #Bolivia - Copa America Full Match #FIFA21 #Games #Gaming #VideoGames #Esport #Video #Twitch #Youtube #Youtu… - JosCordero1 : #Argentina VS #Bolivia - Copa America Full Match #FIFA21 #Games #Gaming #VideoGames #Esport #Video #Twitch #Youtube… - JosCordero1 : #Uruguay VS #Paraguay - Copa America Full Match #FIFA21 #Games #Gaming #VideoGames #Esport #Video #Twitch #Youtube… -