Gal Gadot è mamma, terza figlia per l’attrice di Wonder Woman (Di giovedì 1 luglio 2021) Wonder Woman di nome di fatto: oltre a essere l’eroina dei cinecomics DC e un’attrice richiestissima, Gal Gadot non ha trascurato affatto la vita famigliare ed è diventata mamma per la terza volta. Su Instagram, l’attrice israeliana annuncia la nascita di Daniella: “La mia dolce famiglia. Non potrei essere più grata e felice e, stanca, siamo tutti così emozionati di accogliere Daniella nella nostra famiglia“. Chi è il marito di Gal Gadot, Jaron Varsano Nell’immagine, che trovate nel post in fondo all’articolo, si vede la piccola appena nata e le altre due figlie, nate ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021)di nome di fatto: oltre a essere l’eroina dei cinecomics DC e un’attrice richiestissima, Galnon ha trascurato affatto la vita famigliare ed è diventataper lavolta. Su Instagram,israeliana annuncia la nascita di Daniella: “La mia dolce famiglia. Non potrei essere più grata e felice e, stanca, siamo tutti così emozionati di accogliere Daniella nella nostra famiglia“. Chi è il marito di Gal, Jaron Varsano Nell’immagine, che trovate nel post in fondo all’articolo, si vede la piccola appena nata e le altre due figlie, nate ...

