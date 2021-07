Furbetti del sacchetto | la municipale eleva multe da 600 euro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo il periodo di emergenza sanitaria, sono riprese le attività di controllo per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. I controlli vengono effettuati da personale specializzato della Poliziache hanno accertato l’accentuarsi di molti fenomeni di grave inciviltà, dall’abbandono del singolo sacco di spazzatura al cassonetto, ai grandi abbandoni in aree isolate, che rischiano di diventare in breve tempo autentiche nuove discariche. Gli uomini del Colonnello Arvonio hanno proseguito incessantemente l’azione di vigilanza, utilizzando le strumentazioni di cui si sono dotati nei mesi scorsi. Solo questa ...