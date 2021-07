Fuorigrotta | denunciato 38enne per video offensivo su Tik Tok contro la Polizia Stradale

(Di giovedì 1 luglio 2021): Pubblicae denigratorio sullasu Tik Tok.per diffamazione aggravata e vilipendio. Sono in corso ulteriori indagini tecniche finalizzate all’identificazione degli autori dei post oltraggiosi. Un utente del social network “TIK TOK”, napoletano di anni 38, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di diffamazione aggravata e

