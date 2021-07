Fregata lanciamissili italiana entra nel mar Nero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fregata lanciamissili

Startmag Web magazine

... c'è il contratto con la Us Navy per la fornitura di 10 fregate? di cui 8 ancora in ... con un contratto per la primacon l'opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post ...... controllata americana del colosso italiano della cantieristica Fincantieri, una commessa del valore di 555 milioni di dollari per la costruzione di una secondadi classe "...La flotta russa mette sotto stretta osservazione la fregata italiana lanciamissili che oggi entra nelle acque del mar Nero.Il Marocco vorrebbe acquistare altre 2 unità Fremm, ma anche il Canada ha fatto un pensiero alle fregate di Fincantieri secondo Rid ...