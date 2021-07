Francia | ' uiguri sfruttati' | inchiesta su 4 big abbigliamento

Advertising

La giustizia francese ha aperto un'inchiesta per "occultamento di crimini contro l'umanità" nei confronti di quattro colossi dell'abbigliamento accusati di sfruttare il lavoro degli, in Cina. Uniqlo France, del gruppo giapponese Fast Retailing, ma anche le Inditex (proprietarie dei marchi Zara, Bershka, Massimo Dutti), SMCP (tra cui Sandro, Maje, de Fursac) e il produttore ...... Uniqlo, Smcp , perché i loro prodotti vengono fabbricati da schiavi', scrive in un tweet l'europarlamentare francese che si batte contro le violazioni dei diritti umani in Cina, Raphael ...La giustizia francese ha aperto un'inchiesta per "occultamento di crimini contro l'umanità" nei confronti di quattro colossi dell'abbigliamento accusati di sfruttare il lavoro degli uiguri, in Cina. ( ...Uniqlo France, Zara, Bershka e Massimo Dutti nel mirino della giustizia francese perché accusati di produrre le loro merci attraverso il lavoro forzato della minoranza musulmana dello Xinjang, persegu ...