Francia-Svizzera, la petizione per far rigiocare il match: “Sommer non ha rispettato le regole su Mbappé” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Europeo ha perso la principale candidata alla vittoria finale, si tratta della Francia che è uscita clamorosamente contro la Svizzera. La sfida si è decisa dopo i calci di rigore, i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 3-3. Dopo il vantaggio di Seferovic, la Svizzera ha sbagliato un calcio di rigore con Ricardo Rodriguez, poi ha ribaltato tutto con la doppietta di Benzema e Pogba. Sembrava finita, ma la reazione della squadra di Petkovic è stata incredibile: è arrivato il pareggio ancora con Seferovic e Gavranovic. Ai tempi supplementari deciso Sommer, il portiere si è confermato con il calcio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Europeo ha perso la principale candidata alla vittoria finale, si tratta dellache è uscita clamorosamente contro la. La sfida si è decisa dopo i calci di rigore, i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 3-3. Dopo il vantaggio di Seferovic, laha sbagliato un calcio di rigore con Ricardo Rodriguez, poi ha ribaltato tutto con la doppietta di Benzema e Pogba. Sembrava finita, ma la reazione della squadra di Petkovic è stata incredibile: è arrivato il pareggio ancora con Seferovic e Gavranovic. Ai tempi supplementari deciso, il portiere si è confermato con il calcio di ...

Advertising

matteosalvinimi : Perché punire ancora i giovani?? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Sviz… - Rinaldi_euro : Riflessione: come mai ieri a Francia-Svizzera tutti tifavano Svizzera e oggi a Inghilterra-Germania tutti tifavano… - fanpage : In Francia le persone chiedono di ripetere la partita. - zagor70 : AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAH MA É UNA BUFALA? 'Euro 2020: 250mila firme per rigiocare Francia-Svizzera - Spo… - Rossonerosemper : C'è da dire che in Francia l'han presa bene. -