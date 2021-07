Francesco Totti e Ilary Blasi turisti a Mosca, il viaggio in famiglia condiviso sui social (Di giovedì 1 luglio 2021) Franceso Totti e Ilary Blasi condividono sui social la vacanza a Mosca con la famiglia. Presenti due dei figli dell’ex bandiera della Roma e della showgirl, Christian e Isabel. Francesco Totti e Ilary Blasi turisti a Mosca Francesco Totti e Ilary Blasi, come si evince dai loro profili social, sono a Mosca. Un viaggio che per lo storico capitano della Roma doveva ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Francesocondividono suila vacanza acon la. Presenti due dei figli dell’ex bandiera della Roma e della showgirl, Christian e Isabel., come si evince dai loro profili, sono a. Unche per lo storico capitano della Roma doveva ...

Advertising

UEFAcom_it : Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO |… - CB_Ignoranza : 'Mo je faccio er cucchiaio'. Ma cosa puoi avere in testa per calciare così dagli undici metri durante una semifina… - DiMarzio : #Roma, le parole di Francesco #Totti - DietrolaNotizia : Con Francesco Totti a Poltu Quatu per il Lexus Padel Vip Cup! - Sevenpress : Con Francesco Totti a Poltu Quatu per il Lexus Padel Vip Cup -