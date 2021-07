Francesca Fialdini | «Venier non mi dà la linea? Le starò sulle balle Con Timperi ce le siamo dette di santa ragione»

(Di giovedì 1 luglio 2021)Mara? “Le…“.lo ha detto con un sorriso. Ma l’impressione è che lei lo pensi davvero. In una recente intervista rilasciata a cheTVfa, la conduttrice di Rai1 ha parlato del rapporto con la collega di Rai1 e del fatto che quest’ultima non abbia (quasi) mai lanciato Da noi… a ruota libera, il programma che la stessaconduce dopo Domenica In (la nuova edizione partirà il 19 settembre). Interrogata sul comportamento della, la giovane ...

... pronte a sfidare la concorrenza delle dirimpettaie Mara Venier esu Rai 1. La domenica pomeriggio si aprirà con il reboot dello storico " Scene da un Matrimonio " condotto da Anna ...Gigi D'Alessio , in una delle ultime puntate di Da noi a ruota libera , il programma che è andato in onda la domenica subito dopo Domenica In , condotto daè andato ospite e ha ...Secondo il blog di Davide Maggio a occupare il posto vacante di «Domenica Live» a partire dalla prossima stagione saranno una nuova versione di «Storie di un matrimonio» condotto da Anna Tatangelo e u ...Sembrerebbe che tra Mara Venier e Francesca Fialdini non scorre buon sangue. Un particolare lo dimostra e ha lasciato tutti di stucco.