Francesca Fialdini punzecchia Mara Venier: “Le starò sulle balle” (Di giovedì 1 luglio 2021) News La confessione inaspettata della conduttrice Rai sulla collega di Domenica In Pubblicato su 1 Luglio 2021 Ai telespettatori di Rai Uno non è sfuggito lo strano comportamento di Mara Venier nei confronti di Francesca Fialdini. Generalmente ogni conduttore annuncia il programma successivo: cosa che di fatto zia Mara non ha mai fatto verso Da noi…a ruota libera, la trasmissione che segue la sua Domenica In. Un modo di fare che ha lasciato di stucco il pubblico. Durante un’intervista sull’account Instagram Che tv che fa è stato chiesto a Francesca ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) News La confessione inaspettata della conduttrice Rai sulla collega di Domenica In Pubblicato su 1 Luglio 2021 Ai telespettatori di Rai Uno non è sfuggito lo strano comportamento dinei confronti di. Generalmente ogni conduttore annuncia il programma successivo: cosa che di fatto zianon ha mai fatto verso Da noi…a ruota libera, la trasmissione che segue la sua Domenica In. Un modo di fare che ha lasciato di stucco il pubblico. Durante un’intervista sull’account Instagram Che tv che fa è stato chiesto a...

Advertising

Bebbe___ : RT @cheTVfa: Francesca Fialdini su Mara Venier - Nessuna polemica! Ecco cosa ha detto veramente Francesca Fialdini - a noi di cheTVfa - a… - TwocentsTweets : RT @cheTVfa: Francesca Fialdini su Mara Venier - Nessuna polemica! Ecco cosa ha detto veramente Francesca Fialdini - a noi di cheTVfa - a… - CrescenzoFilo : RT @MasterAb88: Quindi #Verissimo raddoppia e andrà in onda anche la domenica pomeriggio contro Francesca Fialdini. Mediaset, come prevedib… - scuroscuroscuro : RT @MasterAb88: Quindi #Verissimo raddoppia e andrà in onda anche la domenica pomeriggio contro Francesca Fialdini. Mediaset, come prevedib… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Quindi #Verissimo raddoppia e andrà in onda anche la domenica pomeriggio contro Francesca Fialdini. Mediaset, come prevedib… -