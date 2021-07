Francesca Fialdini: «Mara Venier non mi dà la linea? Le starò sulle balle. Con Timperi ce le siamo dette di santa ragione» (Di giovedì 1 luglio 2021) Francesca Fialdini Mara Venier? “Le starò sulle balle…“. Francesca Fialdini lo ha detto con un sorriso. Ma l’impressione è che lei lo pensi davvero. In una recente intervista rilasciata a cheTVfa, la conduttrice di Rai1 ha parlato del rapporto con la collega di Rai1 e del fatto che quest’ultima non abbia (quasi) mai lanciato Da noi… a ruota libera, il programma che la stessa Fialdini conduce dopo Domenica In (la nuova edizione partirà il 19 settembre). Interrogata sul comportamento della Venier, la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 luglio 2021)? “Le…“.lo ha detto con un sorriso. Ma l’impressione è che lei lo pensi davvero. In una recente intervista rilasciata a cheTVfa, la conduttrice di Rai1 ha parlato del rapporto con la collega di Rai1 e del fatto che quest’ultima non abbia (quasi) mai lanciato Da noi… a ruota libera, il programma che la stessaconduce dopo Domenica In (la nuova edizione partirà il 19 settembre). Interrogata sul comportamento della, la ...

