Francesca Fialdini lancia stoccata a Mara Venier: 'Perchè lo chiedete a me? Le starò sulle…'

Che Tv Fa ha notato che Mara Venier, in chiusura di puntata, spesso non annuncia il programma successivo, ovvero Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini.

Interpellata a riguardo, Francesca ha provato a dare una risposta: "Non dovreste chiederlo a me. È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ci lavoriamo in 15/20 persone"

