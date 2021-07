Francesca Fialdini “ignorata” da Mara Venier, il commento pungente sulla collega: “Le starò sulle balle!” (Di giovedì 1 luglio 2021) Francesca Fialdini tornerà presto in televisione per condurre Da noi…a ruota libera, nella domenica pomeriggio di Rai1. Il programma è già stato proposto per ben 2 edizioni e si prepara a ritornare per tenere compagnia ai telespettatori al termine di Domenica In. Proprio la conduttrice di quest’ultima trasmissione però sembrerebbe avere dimostrato poca simpatia nei confronti della Fialdini. Quest’ultima ha infatti spiegato che Mara Venier avrebbe spesso evitato di nominarla al termine della sua trasmissione. Francesca Fialdini su Mara ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021)tornerà presto in televisione per condurre Da noi…a ruota libera, nella domenica pomeriggio di Rai1. Il programma è già stato proposto per ben 2 edizioni e si prepara a ritornare per tenere compagnia ai telespettatori al termine di Domenica In. Proprio la conduttrice di quest’ultima trasmissione però sembrerebbe avere dimostrato poca simpatia nei confronti della. Quest’ultima ha infatti spiegato cheavrebbe spesso evitato di nominarla al termine della sua trasmissione.su...

