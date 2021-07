Francesca Fialdini e la stoccata a Mara Venier | “Le starò sulle balle”

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 luglio 2021) Spesso quando un programma sta per chiudere, il conduttore saluta il pubblico ricordando l’appuntamento con la trasmissione successiva. I colleghi di Che Tv Fa hanno dichiarato chesi sarebbe spesso scordata di lanciare la collega. Proprio durante un’intervista fatta all’ex presentatrice de La Vita In Diretta, hanno chiesto come mai Zianon annuncia ‘Da noi… a ruota libera‘. La risposta dellaè sembrata un po’ shady. “E perché chiedete a me come mai non mi lancia? Non dovreste chiederlo a me dai. È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi ...