Fra le cause del Long Covid ci sono alterazioni delle cellule del sangue? (Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Di Long Covid, degli strascichi della malattia prolungati, si parla da tempo, anche se ancora le cause non sono chiare. Una delle principali ipotesi vede un coinvolgimento del sistema immunitario. Oggi uno studio condotto da biofisici tedeschi entra nel merito dei meccanismi che potrebbero modificare a lungo l’attività del sistema immunitario. I ricercatori, infatti, hanno rilevato delle alterazioni nelle cellule del sangue, nei globuli rossi e nei globuli bianchi, dei pazienti che hanno o che hanno avuto ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Di, degli strascichi della malattia prolungati, si parla da tempo, anche se ancora lenonchiare. Unaprincipali ipotesi vede un coinvolgimento del sistema immunitario. Oggi uno studio condotto da biofisici tedeschi entra nel merito dei meccanismi che potrebbero modificare a lungo l’attività del sistema immunitario. I ricercatori, infatti, hanno rilevatonelledel, nei globuli rossi e nei globuli bianchi, dei pazienti che hanno o che hanno avuto ...

