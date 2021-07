Fra i "medici Covid" del punto vaccinale difesa di Vaglio Lise (Di giovedì 1 luglio 2021) Vaglio Lise (CS), punto vaccinale difesa, ore 8.00 - “Inizio attività!” Gracchia la radio, dando ordine al personale di iniziare gli accessi… che anche oggi supereranno le 500 unità. La fila per il vaccino è lunga dalle prime ore del giorno e si manterrà tale almeno fino all'ora di pranzo quando, complici il sole a picco e le alte temperature, vi sarà un po' di tregua per il personale in servizio. Fra loro militari in spe (servizio permanente effettivo), il cui impiego è stato disposto dal Ministro della difesa Guerini, altri civili delle ASL locali, altri ancora sono indicati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)(CS),, ore 8.00 - “Inizio attività!” Gracchia la radio, dando ordine al personale di iniziare gli accessi… che anche oggi supereranno le 500 unità. La fila per il vaccino è lunga dalle prime ore del giorno e si manterrà tale almeno fino all'ora di pranzo quando, complici il sole a picco e le alte temperature, vi sarà un po' di tregua per il personale in servizio. Fra loro militari in spe (servizio permanente effettivo), il cui impiego è stato disposto dal Ministro dellaGuerini, altri civili delle ASL locali, altri ancora sono indicati, ...

