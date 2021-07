Fortnite Estate Cosmica | Guida alle Sfide in the Pit

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 1 luglio 2021) A partire da oggi è disponibile l’ultima modalità per l’di, la quale vi permette di ottenere ricompense gratuite oltre il camion dei gelati se avete portato a termine le precedenti. Come completare leIn the Pit La modalità di oggi è In the Pit, nella quale avete tutte le armi a disposizione, materiali a volontà e munizioni infinite, in un’arena in cui il respawn è quasi immediato, tutti contro tutti. Per partecipare alla sfida potete utilizzare il codice isola 4590-4493-7113 in modalità Creativa. A seguire la lista dellee come completarle: Costruisci ...