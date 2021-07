Forti raffiche di vento e maltempo | due edifici scoperchiati a Villa Santina

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Mercato immobiliare in ripresa: boom di richieste… Dopo la tragedia di Cavazzo un appello per i… Focolaio di Covid tra i bimbi, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Forti raffiche

il Dolomiti

Qui, lehanno scoperchiato l'edificio . A dare l'allarme è stato il sindaco di Villa Santina, Domenico Giatti , che ha contattato i vigili del fuoco di Tolmezzo . Questi ultimi sono ...... Mereto di Tomba, Codroipo, Basiliano e Lestizza per rami, alberi e pali per il trasporto dei cavi della corrente elettrica, rovinati sulla carreggiata a causa delledi vento. Hanno ...WEEKEND con rischio TEMPORALI e GRANDINE GROSSAIl tempo sta per cambiare, almeno su una parte del nostro Paese. Nel corso del weekend l'anticiclone africano sarà infatti letteralmente aggredito da una ...Nel weekend forti temporali nel Nord Italia e temperature giù anche di 10 gradi. Prime avvisaglie in Alto Adige: dal caldo africano alla neve in montagna in poche ore. La mappa di 3bmeteo ...