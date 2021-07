Football Rock Live | il concerto-evento tra musica e calcio

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Scrivi, leggi: uncharity, in cuisi uniscono sullo stesso campo per uno scopo benefico. «L'entusiasmo che smuove le folle di mezzo mondo, il linguaggio universale che si tramuta in emozione pura, l'azione di pochi che genera un'onda che abbraccia molti. Immaginate la parola, o la parolacome soggetto, e tutti questi concetti saranno intercambiabili»: ecco come viene presentato, primo ...