Fondo per la sicurezza urbana 2021-2023, quasi 10 milioni di euro per Scuole sicure contro lo spaccio nei pressi degli istituti (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto di riparto del Fondo per la sicurezza urbana per il triennio 2021-2023, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il Fondo del Viminale ha allo stato una dotazione complessiva di 65 milioni di euro, con 15 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto di riparto delper laper il triennio, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ildel Viminale ha allo stato una dotazione complessiva di 65di, con 15diper ile 25diper ciascunoanni ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Pessina: “Contro il #Belgio sarà un’altra gara difficilissima, per le loro grandi qualità. Ma se v… - LegaSalvini : La #Lega interroga il Ministro dell'economia e delle finanze per sapere quali siano state le problematiche che hann… - baffone5stelle : Via libera in @CD_agricoltura al Fondo complementare al #PNRR con cui stanziamo ben 1.203,3 milioni di euro per i c… - potenza1965 : @matteosalvinimi Se si Lotta a fondo contra la corruzzione, si possono abbasare Tasse e imposti, nello stesso impor… - CentralChartsIT : $T #ATT - 1H: Sul breve termine si potrebbe assistere a un'accelerazione della tendenza di fondo rialzista per AT&T… -