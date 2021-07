Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 22 milioni in più assegnati all'Abruzzo (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Abruzzo ha ottenuto 22 milioni in più, complessivamente circa 160, nel reparto annualità 2021/2022 dei fondi Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). L'incremento rispetto ai criteri ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ha ottenuto 22in più, complessivamente circa 160, nel reparto annualità 2021/2022 dei fondi Feasr (per lo). L'incremento rispetto ai criteri ...

Advertising

CarloCalenda : Fondo Europeo di sviluppo regionale, Stato di diritto, cooperazione internazionale e emergenza COVID, legge europea… - mikiberra : BlackSheep è il fondo di diritto italiano che opera a livello europeo e investe in #startup che innovano il… - FrancescoDiCam3 : @FLuccisano Il bonus monopattino e' un fondo europeo. L'informazione Italiana e' peggio del burundi - volontarimini : RT @CSettore: Ecco alcuni atti di possibile interesse per il #Terzosettore dal monitoraggio delle attività legislative delle Istituzioni eu… - AbruzzoBandi : RT @AbruzzoSviluppo: ?Nel riparto delle annualità 2021 e 2022 del Fondo europeo #agricolo per lo sviluppo #rurale (#FEASR), all’Abruzzo è s… -