Advertising

HuffPostItalia : 'Flying Away From Covid': Leonardo e Gioconda viaggiatori di TvBoy celebrano la ripartenza -

Ultime Notizie dalla rete : Flying Away

Yahoo Finanza

Il risultato è un'opera visibile a tutti sulla parete esterna del Terminal 1 dell'aeroporto, dal titolo A Second Renaissance -from Covid, che ironizza su Leonardo da Vinci, il genio al ...... and everyone on track, those who've already set a time try to keepfrom those who haven't. ... "How exciting was the old Superpole format? Onelap and everyone's attention on the only rider ...(Teleborsa) - Riprendere il "volo" interrotto bruscamente dalla pandemia attraverso l'arte e la cultura, da sempre motori chiave del nostro Paese. Tutt'altro che casualmente, nella giornata simbolo de ...Per celebrare l’auspicato ritorno alla normalità, ADR sceglie una strada diversa e, per la prima volta nella storia del “Leonardo da Vinci”, si affida alla creatività di TvBoy, nome d’arte dello stree ...